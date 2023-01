Dani Alves ne passe pas un bon moment, et il est le personnage principal de la prison de Barcelone pour un viol présumé d’une femme, qui aurait eu lieu le 30 décembre.

Le tribunal a ordonné l’emprisonnement sans condition du footballeur, qui se trouve actuellement dans la prison Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, à Barcelone. Suite à son arrestation, les Pumas UNAM ont licencié le latéral droit de 39 ans, qui avait signé avec le club mexicain en juillet 2022 pour préparer la Coupe du monde.

Alves partage une cellule avec un autre Brésilien, Coutinho, mais pas le joueur de Premier League. Ce dernier est accusé d’agression sexuelle. La Vanguardia avec la journaliste Mayka Navarro, ont publié que le footballeur avait passé quelques jours tranquilles sans problèmes avec ses nouveaux coéquipiers.

Dans la prison, il a même joué des matchs de football avec ses codétenus, et comme le mentionne Dani Alves. «Le footballeur a été laissé de côté, et le Dani qui est ici est un de plus. J’accepterai tout ce qui arrivera». Alves a avoué que dans ce nouveau style de vie, dû à une relation sexuelle consensuelle n’a aucun problème avec ce qui se passera dans le futur.

«J’ai quitté la maison quand j’avais à peine 15 ans. J’ai surmonté dans ma vie des situations très difficiles et compliquées. Ce sera un de plus qui passera. Rien ne me fait peur», a annoncé la publication.