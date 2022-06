Dani Alves : le club qui veut gagner les Libertadores et négocie pour le signer

Alors que Dani Alves était en vacances et cherchait à se préparer pour la saison à venir, le FC Barcelone lui a dit de loin qu’il ne continuerait pas au club.

Son contrat, qui se termine le 30 juin, ne sera pas prolongé, il restera à nouveau en tant que joueur libre et désormais il devra trouver un club quelques mois seulement avant de disputer Qatar 2022

Le défenseur a dit au revoir avec une lettre émouvante: «Comme tout dans la vie, les années passent, les chemins divergent et les histoires s’écrivent à différents endroits. De nombreuses années se sont écoulées jusqu’au football et à la vie, qui, comme toujours, sont très reconnaissants envers ceux qui les respectent , ils ont décidé de me donner l’opportunité de revenir ici pour dire au revoir».

La vérité est que Dani Alves va maintenant devoir se lancer dans une aventure qui ne sera pas facile à 39 ans. Grâce à une réponse sur Twitter, le Brésilien a nié qu’il allait jouer pour Majorque, mais la réalité est qu’il négocierait avec Flamengo

Flamengo a conclu un accord pour la résiliation contractuelle de l’ailier Maurício Isla , qui avait un contrat jusqu’à la fin de cette année et est en route pour l’Universidad Católica de Chile.

Le défenseur signera pour une saison avec l’équipe chilienne et maintenant Mengo doit sortir et trouver un arrière droit qui répond immédiatement.

Pour Dani Alves, la considération qu’il a de Flamengo est la meilleure depuis qu’il a une équipe nationale. Selon des médias brésiliens comme TNT Sports, Flamengo aurait proposé à Alves un contrat d’un an, et bien que son désir soit de chercher quelque chose en Europe, la réalité indique que les Cariocas sont bien positionnés.