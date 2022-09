Dani Alves lâche la vérité : «Je le répète. J’ai affronté Messi, Neymar et Cristiano mais…»

Le prince Charles a invité le mariage car il pensait que ce serait une bonne idée de renforcer les liens et d’apaiser l’atmosphère.

Harry et Meghan Markle sont à nouveau dans l’œil de l’ouragan en raison de leurs déclarations controversées dans l’interview sur «The Cut» contre la famille royale britannique, actuellement le duc et la duchesse de Sussex sont en visite au Royaume-Uni pour visiter diverses œuvres caritatives, alors Le prince Charles a fait une invitation à son fils et à sa femme et ils l’ont rejetée.

Au cours des dernières heures, il est apparu que Harry et Meghan Markle avaient refusé une invitation ouverte à rester avec le prince Charles à Balmoral, sa maison de vacances en Écosse.

Il semblerait que le fils de la reine Elizabeth II ait pris sur lui de dire à son jeune fils et à l’ancienne actrice qu’ils seraient toujours les bienvenus chez eux et qu’ils pourraient en profiter lors de leurs visites dans le pays, comme le rapporte le «Daily Mail»

Selon les médias britanniques, le prince Charles a invité le mariage car il pensait que ce serait une bonne idée de resserrer les liens et d’ apaiser l’atmosphère.

Il convient de noter que ce n’est pas la première chose laide que les ducs de Sussex ont fait au fils de la reine Elizabeth II puisqu’ils ont également précédemment refusé de se rencontrer pour parler de certaines polémiques survenues dans la famille.

En revanche, il a également souligné que le prince Charles est blessé par les déclarations de Meghan Markle dans «The Cut» et des sources proches de lui se disent «complètement déconcertés» par leur comportement ces derniers temps.