Dani Alves : «Je suis venu pour aider, mais malheureusement…»

Le légendaire Roberto Carlos est généralement très direct lorsqu’il partage ses opinions sur le football. C’est pourquoi, lorsque l’historique Rio Ferdinand lui a demandé son TOP 3 avec les meilleurs joueurs de l’histoire, il n’a eu aucun mal à citer ses élus.

Et bien qu’il ait confirmé à plusieurs reprises son admiration pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ces dernières années, le champion du monde brésilien ne les a pas considérés à cette occasion.

Dans son classement historique, l’ancien ailier du Real Madrid a décidé d’inclure un footballeur qu’il a grandi en admirant et les deux plus grands représentants de sa génération.

Il s’est retrouvé avec la capacité de buteur de Ronaldo Nazário, la classe de Zinedine Zidane et le génie de Diego Armando Maradona.

Bien sûr, il a précisé qu’il est l’un de ceux qui croient que The Phenomenon est The GOAT. «Les 3 meilleurs footballeurs de tous les temps ? Ronaldo, Phénomène. Diego Armando Maradona et Zinedine Zidane», a été la première chose à laquelle Roberto a répondu, dans des déclarations (2019) recueillies sur la chaîne YouTube Rio Ferdinand Presents FIVE .

Et puis il a expliqué qu’il place R9 comme le meilleur footballeur qui ait jamais existé : «Ronaldo est un footballeur de haut niveau. Très rapide, intelligent… un exemple pour tous les jeunes footballeurs. Pour moi, c’est le numéro 1.»

Emerick Aubameyang, Alexis Sánchez, Roberto Carlos et la liste pourrait continuer. Il est impressionnant de voir combien de personnalités du football ont identifié Ronaldo Nazário comme le meilleur de tous.

Bien que des blessures l’aient empêché d’être aussi constant que d’autres légendes, son héritage restera à jamais dans l’histoire du jeu.