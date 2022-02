Dani Alves : «J’ai joué contre Buffon, Neuer ou Casillas mais le meilleur gardien…»

Beaucoup critiquent Cristiano Ronaldo pour son égo ! Mais le lusitanien n’a plus rien à prouver. Il a tout gagné dans sa carrière et est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire (le GOAT).

Lire aussi : Robert Lewandowski : «Ni Ronaldinho ni Kaka ni Maradona mais le meilleur de tous les temps…»

Lire aussi : Roberto Carlos : «No Cristiano no Messi no Pelé, c’est le numéro 1 de l’histoire…»

Lire aussi : Eden Hazard : «J’ai affronté Messi mais le footballeur le plus talentueux…»

Lire aussi : Jurgen Klopp : «Messi et Cristiano sont les meilleurs mais le numéro 1 de histoire…»

Lire aussi : Pierre-Emerick Aubameyang : «C’est pour ça que j’ai signé au Barça…»

Seulement, Ronaldo n’a pas vraiment besoin des avis des uns et autres. Lui-même se voit comme le meilleur joueur de tous les temps et l’a clairement dévoilé en décembre 2017 à Paris après son 5è ballon d’or.

«Banal, ça ne le sera jamais ! Au début de ma carrière, mon but était de remporter un Ballon d’Or. Quand je suis arrivé à Manchester, que j’ai vu quel tournant prenait ma carrière, je me suis dit que ce ne serait pas impossible. Je sentais que j’avais le potentiel pour le faire, a confié l’attaquant du Real Madrid à France Football. Je ne voulais pas rester parmi ceux qui n’en ont gagné qu’un seul. Vu mon potentiel, mon talent et les efforts que je fournissais, je savais que je pouvais en avoir davantage.», a d’abord déclaré Cristiano Ronaldo

«Je ne vois personne meilleur que moi»

Hé oui, vous l’avez bien entendu ! Ronaldo se place au-dessus de tout le monde. Le lusitanien banalise la comparaison avec son rival juré, Lionel Messi et oublie les prouesses de Diego Maradona, Pelé, Ronaldo Nazario, Ronaldinho.

«J’ai gagné un Ballon d’Or avant Messi. Puis il m’a doublé en en gagnant quatre de suite. Je ne vous cache pas qu’alors, j’étais triste et en colère. J’allais aux cérémonies de remise et je ne gagnais jamais. À un moment, j’étais même démotivé. Je n’avais plus envie de venir. Être là pour la photo, ça ne m’intéressait pas, a-t-il concédé. Et puis, peu à peu, grâce à l’appui de mes proches, je me suis dit que tout dans la vie avait un début et une fin. Et qu’en foot, c’était la fin qui comptait, pas le début. J’ai été patient.», ajoute Ronaldo.

«Je ne vois personne meilleur que moi. Aucun footballeur ne réalise des choses que je ne sois pas capable de faire moi-même. Il n’y a pas de joueur plus complet que moi. Les gens ont le droit de préférer Neymar ou Messi. Mais j’insiste : il n’y a personne plus complet que moi. (…) Vous allez dire que j’ai le boulard… Mais, quand vous êtes au top, c’est normal qu’on vous critique. (…) Je suis le meilleur joueur de l’histoire, dans les bons comme dans les mauvais moments.», a conclu Cristiano Ronaldo.