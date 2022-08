Dani Alves : «J’ai joué contre Benzema, Lewandowski, mais l’attaquant le plus difficile…»

Avant de terminer sa deuxième étape en tant que footballeur pour le FC Barcelone, Dani Alves a joué dans une dynamique dans laquelle on lui a demandé de parler de l’attaquant le plus difficile à défendre. Et non, il n’est pas resté avec Robert Lewandowski, Karim Benzema ou Zlatan Ibrahimovic.

Le footballeur le plus titré de tous les temps, qui se battra pour faire partie de l’équipe du Brésil pour la prochaine Coupe du monde au Qatar en 2022, a reconnu que les batailles qu’il a eues avec Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro étaient toujours compliquées.

Malgré le passage du temps, le meilleur arrière droit de notre époque n’oublie pas les formidables duels qu’il a menés contre le meilleur buteur de tous les temps du football professionnel sur les scènes les plus importantes de l’élite mondiale.

«L’attaquant qui m’a le plus coûté à défendre ? C’est Cristiano Ronaldo», a condamné le champion de la Copa América, dans une dynamique de Quick Questions qu’il a complétée avec les médias du FC Barcelone.

Et attention, ce n’est pas la première fois que Dani fait l’éloge de Cristiano, hein. Pendant plusieurs années, dans une section (2017) avec la FIFA, il a également souligné la qualité du capitaine de l’équipe nationale portugaise : «Le meilleur footballeur que j’ai jamais affronté ? Je pense à Cristiano Ronaldo.»

C’est vrai qu’en ce moment des joueurs comme Lewandowski ou Benzema cassent tout, mais il est parfaitement compréhensible qu’Alves ait opté pour Cristiano. Non seulement parce qu’il est le meilleur cogneur qui ait jamais existé, mais parce qu’il a été son adversaire direct pendant plusieurs saisons dans le football espagnol.