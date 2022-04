Dani Alves inspire les fans de Barcelone avec un message émouvant

Les dernières heures ont été vraiment dures pour les joueurs du FC Barcelone, qui continuent de recevoir de vives critiques et moqueries à cause de la douloureuse élimination de la Ligue Europa face à l’Eintracht Francfort. Cependant, il y a un membre de l’équipe qui n’a pas laissé la mauvaise situation l’affecter : le charismatique Dani Alves.

Alves, qui s’est toujours caractérisé par sa bonne humeur, joue un rôle fondamental dans l’équipe blaugrana, car, malgré le fait que sa performance ne soit pas la même que celle montrée lors des meilleures années de sa carrière, sa présence tombe très bien dans les vestiaires.

Dani Alves a toute la confiance de Xavi, qui apprécie hautement le sacrifice qu’il fait à chaque fois qu’il entre sur le terrain et les conversations avec tous ses coéquipiers, en particulier avec les plus jeunes membres de l’équipe, qu’il ne cesse de conseiller et d’encourager dans les moments difficiles.

C’est précisément ce que le Brésilien a fait depuis ses réseaux sociaux après la défaite au Camp Nou, car, au-delà d’exprimer sa tristesse et de s’excuser auprès des fans, Dani a partagé un message inspirant qui a une fois de plus révélé son sentiment d’appartenance au club.

C’était le message inspirant de Dani Alves

«Lorsque vous décidez de faire partie d’une équipe, c’est parce que cette équipe se connecte en quelque sorte avec vous, se connecte avec vos valeurs et avec votre façon d’exprimer vos sentiments. C’est comme une relation familiale dans tous les aspects. Quand on vole, on vole ensemble. Quand nous courons, nous courons ensemble. Quand nous nous battons, nous nous battons ensemble et quand nous tombons, nous nous élevons ensemble.»

Les paroles correctes de Dani Alves ont généré un grand impact parmi les fans, qui ont une très haute estime pour lui, puisque l’ailier expérimenté a accepté de percevoir le salaire le plus bas de la Liga afin de revenir dans l’équipe de ses amours dans un moment difficile.