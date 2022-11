Dani Alves fait une déclaration folle sur les réseaux sociaux et lance la Coupe du Monde

Dani Alves dans la liste finale du Brésil pour la Coupe du monde Qatar 2022 a provoqué des réactions négatives dans son pays et quelques moqueries sur les réseaux sociaux, à cause de son âge. Face aux critiques l’ailier brésilien de 39 ans a réagi.

Dani Alves disputera sa troisième Coupe du monde et dépassera le record du défenseur Djalma Santos, qui a remporté les Coupes du monde en Suède 1958 et Chili 1962 avec le Brésil, et à 37 ans il a joué en Angleterre 1966. Pendant ce temps, une autre des critiques vient de la presse brésilienne, que bien qu’ils respectent sa carrière. Il y a ceux qui ne comprennent pas son appel, en plus du fait qu’il y a des fans qui nuisent au fait qu’un joueur de Liga MX va à la Coupe du monde.

Dani Alves a laissé les commentaires négatifs derrière lui et dans un message sur son compte Instagram a souligné son bonheur à la nouvelle qu’il a reçue, car il a dit que sa vie est une histoire de persévérance et qu’il était reconnaissant d’avoir l’opportunité de représenter le Brésil dans une Coupe du monde tout en reconnaissant que tout le monde ne peut pas l’aimer.

«Malheureusement, nous ne sommes pas ici pour plaire à tout le monde, nous ne sommes pas ici pour décevoir ceux qui ont fait confiance à notre dévouement, à notre dévouement, à l’amour que nous ressentons pour le sport, pour porter ce maillot et pour pouvoir réaliser de grandes choses avec ce maillot», a-t-il dit Alves dans une vidéo publiée sur Instagram.