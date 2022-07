Dani Alves envoie un message à Sadio Mané après CAF Awards

Dans une publication sur Instagram, l’ancien défenseur du FC Barcelone, Dani Alves a félicité Sadio Mané. Le sénégalais a été vainqueur du Ballon d’Or africain 2022.

L’attaquant du Bayern Munich a remporté son deuxième Ballon d’Or africain après 2019 devant Mohamed Salah et Édouard Mendy. Il a reçu son prix des mains du président de la CAF, Patrice Motsepe à Rabat, au Maroc le jeudi 21 juillet 2022. Au lendemain de sa distinction, Sadio Mané a été félicité par Dani Alves. Le défenseur brésilien a salué l’international sénégalais et le désigne comme un modèle à suivre. «Félicitations frère. Tu es une inspiration incroyable pour les gens. On veut plus de personnes comme toi dans cette vie. Respect ! Ce n’est pas une question de football mais d’héritage», a-t-il écrit.