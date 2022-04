Dani Alves avoue : «Ousmane Dembélé a l’opportunité de vivre une belle histoire mais…»

Sans aucun doute, Gerard Piqué est l’un des footballeurs les plus influents d’Espagne, car, en plus d’être un défenseur chevronné et un leader né, le Catalan a également une figure très en vue en dehors du terrain, où il se distingue comme un homme d’affaires intelligent. et réussi.

Avec 35 ans et une carrière pleine de succès derrière lui, la retraite n’est pas quelque chose qui mortifie Gérard, qui possède un empire commercial avec lequel il peut garantir le meilleur train de vie pour lui et sa famille pendant plusieurs générations.

C’est à travers sa société d’investissement Kosmos que le joueur du FC Barcelone a fait un pari très fort sur Goals, un jeu vidéo de football prometteur qui permettra aux fans de sport de générer des actifs numériques tout en s’amusant et en interagissant avec des utilisateurs d’autres parties du monde.

Bien que le montant investi par Gerard Piqué dans cet intéressant projet soit inconnu, les développeurs de jeux vidéo ont révélé avoir levé près de 14 millions d’euros qui leur permettront d’embaucher les meilleurs experts du domaine et ainsi réaliser une plateforme de premier niveau.

Gerard Piqué attend juste pendant qu’il se frotte les mains

Andreas Thorstensson, l’un des représentants de la société basée en Suède, a souligné qu’ils avaient beaucoup de chance, car leur projet a attiré l’attention d’investisseurs très puissants et c’est quelque chose qui leur permettra de renforcer leur équipe de développement avec les meilleurs experts du jeu vidéo sport et Web3.

Gerard Piqué n’a pas été le seul à accorder sa confiance à ce projet ambitieux, puisque les sociétés Northzone, Cherry Ventures, Monfire Ventures, Banana Capital, Not Boring Capital et Cassius ont également détecté une opportunité de succès dans Goals.