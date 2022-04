Dani Alves avoue : «Je l’ai eu avec moi, je l’ai vu grandir, et quand je suis arrivé à Sao Paulo…»

Wayne Rooney est apparu sur Monday Night Football de Sky Sports et a déclaré que bien qu’il ait marqué des buts, le retour de Cristiano Ronaldo de Manchester United ne s’est pas déroulé.

Selon lui, malgré le fait que la contribution de Cris en tant que buteur soit indiscutable, le club d’Old Trafford aurait dû se concentrer sur la mise en place d’un projet avec des jeunes plus talentueux, en pensant à moyen et long terme.

Cristiano Ronaldo a appris les propos de son ancien partenaire et de Jamie Carragher (il soutient depuis un certain temps que cela n’avait pas de sens pour lui que les Red Devils recrutent Cris, qui est déjà un vétéran), et il leur a répondu sur Instagram. Sur une photo de l’émission où les deux apparaissent, il a écrit : «DEUX JALOUS».

Wayne Rooney a lu le commentaire de CR7 sur son Instagram et, interrogé à ce sujet en conférence de presse (n’oublions pas qu’il est le manager de Derby County), il a répondu que tout le monde est jaloux de Cris. Le seul à ne pas être jaloux d’ El Bicho est Lionel Messi, qu’El Niño Malcriado , depuis plusieurs années, a placé comme le plus grand de l’histoire.

«En fait, j’ai vu (la réponse de Cristiano) ce matin et je dirais qu’il n’y a probablement pas un joueur sur cette planète qui ne soit pas jaloux de Cristiano. La carrière qu’il a eue, les trophées qu’il a gagnés, l’argent qu’il a gagné, ses abdos, son corps. Je pense que tous les joueurs, sauf probablement Lionel Messi, sont jaloux de Cristiano.»

Une fois les actes sur la table, il reste un interprète. Certains disent que la dernière réponse de Rooney avait une dose d’ironie, ou que c’était une façon malicieuse de répéter ce qu’il a dit plusieurs fois ces dernières années : Cristiano est un grand, une légende totale, mais Messi lui semblera toujours meilleur. Et d’autres pensent qu’avec sa réponse, El Niño Malcriado a voulu régler l’affaire.

🗣 “There probably isn’t a football player in the planet that isn’t jealous of Cristiano [Ronaldo]. The career he’s had, the trophies he’s won, the money he’s earned…the six pack.” 🤣🤣

Wayne Rooney’s response to Cristiano Ronaldo’s Instagram post saying “Too jealous”. pic.twitter.com/lcOvHQ7wnZ

— Football Daily (@footballdaily) April 7, 2022