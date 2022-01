Dani Alves après son retour : «Il faut aller grimper. Il y a de plus en plus de surprises, mais…»

Dani Alves n’a jamais voulu quitter le FC Barcelone. Pendant des années, il s’est battu pour revenir, mais la mission, avec l’ancien conseil d’administration, était impossible.

Heureusement pour le wild card brésilien et la nation culé, Josep Maria Bartomeu est parti. Et avec les retours de Joan Laporta (président) et Xavi Hernández (DT), le retour du joueur le plus vainqueur de l’histoire pourrait être consommé.

Ce mercredi, en huitièmes de finale de la Copa del Rey 2021/22, la légende sud-américaine a de nouveau joué un match officiel avec le Barça. Et être de retour après plus de cinq ans d’attente l’a vraiment touché. Se battant pour ne pas verser quelques larmes, Alves a déclaré qu’il vivait un film. Le rêve est devenu réalité.

«Je suis très heureux. En ce moment, un film lui trotte dans la tête. Car après si longtemps, pouvoir revenir et jouer un match officiel avec le Barça est un cadeau trop spécial. Et j’essaye de m’amuser, j’essaye d’aider mes coéquipiers, de rivaliser avec eux, de souffrir avec eux, de gagner avec eux. C’est le sentiment que nous représentons, le sentiment que nous défendons».

Le combat du FC Barcelone en phase de transition : «Il faut aller grimper. Nous savons que c’est une compétition où il y a de plus en plus de surprises, mais cela ne nous arrive pas. Que nous grimpons, que nous nous améliorons en équipe, que nous maintenons cet esprit de compétition, de savoir que les choses sont difficiles, mais il faut être fort mentalement. Et au final, les choses se passent bien. Les occasions se présentent, les buts».

Son rôle de couloir intérieur : «C’est un schéma pour avoir un peu plus de jeu, un peu plus de départ. Il se situe entre le latéral et le milieu, essayant de compenser, de combler les espaces. C’est un poste que je domine aussi, j’y ai joué plusieurs fois. Pouvoir être à côté de ces personnes avec une telle qualité rend les choses beaucoup plus faciles».