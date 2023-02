Dani Alves a rompu le silence et envoyé un message inattendu : «J’ai quitté m’a famille…»

Dani Alves a été inculpé et arrêté après une plainte déposée par une jeune femme, alors que tous deux ont partagé un moment en boîte de nuit. Le footballeur est allé trop loin avec elle et c’est pourquoi il risque aujourd’hui une pénalité très élevée.

L’ancienne star de Barcelone, Dani Alves, qui a su partager une équipe avec de grandes stars comme Lionel Messi, a fait des déclarations depuis son lieu de confinement et a parlé de ce qu’il ressent aujourd’hui en ce moment.

«J’accepterai tout ce qui vient. J’ai quitté la maison à l’âge de 15 ans, j’ai surmonté des situations très difficiles et compliquées dans ma vie et ce sera une de plus qui passera, rien ne me fait peur», a déclaré le Brésilien Dani Alves.

Dani Alves s’est déjà installé dans son nouvel environnement et a acheté, avec l’argent hebdomadaire remis à chaque détenu, différents articles de base comme du shampoing, du déodorant ou du yaourt.

Dani Alves ignoré de tous

Ceux qui croyaient en lui lâchent sa main. Le footballeur est seul, avec l’aide de sa mère, mais finalement il n’y a personne pour le soutenir en ce moment.