Dani Alves a déjà un nouveau club

Selon Marca, Pumas est tout près de finaliser la signature de Dani Alves pour la saison prochaine. Malgré les diverses propositions le brésilien a choisi de signer avec l’équipe universitaire et il ne manquerait que des détails pour officialiser l’accord.

Selon le journal Esto, Alves a rejeté l’offre des MLS Seattle Sounders , bien qu’ils aient proposé plus d’argent, il n’a pas réussi à convaincre le joueur. Finalement, Pumas et Alves se sont rencontrés ce dimanche et le joueur aurait été convaincu de rejoindre l’équipe auriazul.

Il ne resterait plus qu’un problème familial pour conclure l’affaire, en plus du fait que le stratège de l’équipe brésilienne, a donné son accord, bien qu’à l’origine il ait proposé d’aller en MLS. ESPN a indiqué qu’Alves doit officialiser l’accord au plus tard mercredi, mais tout indique que ce même lundi sera annoncé la signature, car ce même jour, Pumas a un match amical prévu contre le Celta de Vigo de la Liga espagnole.