Dani Alves a choisi son attaquant brésilien préféré de toute l’histoire

Cristiano Ronaldo a récidivé. Bien qu’il ait eu un match difficile contre Villarreal, El Bicho a réussi à marquer un autre touché. Après un braquage de Fred dans le terrain rival, le ballon lui est tombé et, quand il a vu que Gerónimo Rulli était à mi-chemin, il a défini d’un tir pompé.

Grâce au but de CR7, le jeu est devenu plus clair pour Manchester United, qui a fini par s’imposer 2-0 après un superbe but de Jadon Sancho (Cris a également participé à l’élaboration du jeu).

Une fois le duel terminé sur le terrain de l’Estadio de la Cerámica, David De Gea, qui était une autre des figures de la soirée, a accordé une interview à TNT Sports Brasil.

Tati Mantovani l’a interrogé sur le meilleur buteur du football professionnel et c’est ce que le gardien espagnol a répondu.

«Je pense que tout est dit. On dirait qu’il n’est pas dans le coup et, du coup, il fait de vous le but vainqueur, le but important. Et bien, c’est lui, c’est un buteur, un grand joueur. Je pense que cela nous donne beaucoup de choses. Et continuez, continuez à marquer des buts et continuez à nous aider».

Cristiano Ronaldo a marqué 10 buts en 14 matchs joués depuis son retour à Manchester United. Dans moins de 3 mois, il aura 37 ans.