Dadju : le chanteur surprend tout le monde avec sa transformation physique (vidéo)

Depuis l’annonce de ses grossesses successives en 2022 et 2023, Rihanna, l’icône de la musique, a partagé ouvertement ses réflexions sur la parentalité et ses désirs en matière de famille. Accompagnée de son compagnon, le rappeur A$AP Rocky, elle a récemment dévoilé ses aspirations concernant le nombre d’enfants qu’elle souhaite avoir.

Interrogée par la styliste Mel Ottenberg sur ses projets familiaux futurs, Rihanna a répondu avec une simplicité émouvante : «Autant que Dieu veut que j’en aie». Cette réponse témoigne de sa foi et de sa confiance dans le destin, tout en exprimant une ouverture totale à accueillir les enfants que la vie lui réserve.

Bien que la star ne sache pas ce que l’avenir lui réserve, elle a révélé qu’elle aimerait avoir plus de deux enfants. «J’essaierais d’avoir une fille. Mais bien sûr, si c’est un autre garçon, c’est un autre garçon», a-t-elle ajouté, soulignant ainsi son désir d’une famille élargie et son acceptation de tout ce que le futur lui réserve.

Dans une touche d’humour, Rihanna a partagé une anecdote sur son compagnon, soulignant son implication dans la parentalité. «Rocky n’a jamais hésité à changer une couche», a-t-elle déclaré. «Il le fait avec une chemise sur le nez lorsqu’une couche pue. Il s’en sort. C’est assez drôle.»

La chanteuse a également partagé ses réflexions sur la maternité lors d’une interview avec Vogue China en mars dernier. Elle a exprimé sa fascination pour l’individualité et l’authenticité des enfants, soulignant son désir de les soutenir dans leur propre cheminement et de les encourager à être fidèles à eux-mêmes.

«Les enfants viennent au monde avec leur propre individualité et leur sincérité, sans logique ni conformité, ce qui vous donne généralement l’impression de devoir vous intégrer dans un certain groupe. C’est vraiment beau à voir et je veux continuer à les aider à naviguer là-dedans et m’assurer qu’ils savent qu’ils peuvent être qui ils veulent», a déclaré Rihanna.