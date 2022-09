Dadju : le chanteur fait une chute en plein concert (vidéo)

La Colombienne a montré à plusieurs reprises son bon goût dans la conception de maillots de bain

Depuis le 4 juin dernier, date à laquelle la séparation entre Shakira et Gerard Piqué a été annoncée, le Colombien vit dans l’œil de l’ouragan médiatique, où chaque jour il y a une nouvelle hypothèse sur leur rupture.

Cependant, tout ne se réduit pas à ce sujet, puisque l’auteur-compositeur-interprète a aussi d’autres facettes que ses fans ont mis en avant sur les réseaux sociaux en ce moment, comme son goût pour la mode, où elle s’est donné du temps pour créer sa propre ligne de bikinis, dans lesquels son bon goût se démarque, mais aussi un design parfait pour les femmes de 40 ans et plus.

Et c’est que, il faut se rappeler que la chanteuse aime les bikinis et sait les porter, preuve en sont ses vacances aux Maldives, où elle a exhibé un design créé par elle pour l’été, avec lequel elle en a laissé plus d’un avec l’oeil carré.

A cette époque, la chanteuse a révélé que son ami Bego l’avait aidée à créer cette tenue qui s’est depuis retrouvée dans diverses teintes, qui s’est démarquée par le design qui est l’inspiration de l’interprète.

Et que dire de ce bikini rose fluo avec un haut dos nu avec des barbes devant et une culotte avec des rubans qui a également volé les soupirs, mais encore une fois je précise son bon goût, car c’était sa création.

La chanteuse a beaucoup surpris avec cette facette, où non seulement elle crée les vêtements, mais aussi les modélise, révélant qu’à 45 ans, elle est meilleure que jamais, en plus du fait que l’artiste aime les journées ensoleillées au bord de la mer d’où son passionné de surf.