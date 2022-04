Dadju : le chanteur dévoile le clip de «Toko Toko», sa collaboration avec Ronisia

Avant la sortie de son nouvel album «Cullinan», Dadju enchaîne les singles. Après «King» et «Picsou» avec Gazo, le chanteur fait grimper la température en compagnie de la sensation Ronisia pour le duo «Toko Toko».

Dadju ne perd pas de temps. Rassuré par le beau succès de son deuxième album «Poison ou Antidote», sorti en octobre 2019 et écoulé à près de 500.000 exemplaires, le chanteur reviendra avec «Cullinan» le 13 mai prochain, deux jours après la sortie de son premier film «Ima».

«Ça fait un moment que je le travaille, je suis revenu sur plein de titres. Et comme j’ai le film qui arrive et qu’il est lié l’album, ma pression est plus basée sur le film que sur l’album. Pour l’album, je l’ai fait comme le premier, au feeling, ce que j’aime, avec mes ambiances du moment…», a expliqué l’artiste en dévoilant déjà deux singles : le romantique «King» et l’explosif «Picsou» avec Gazo.

Prêt à marquer les beaux jours, celui qui donnera un concert au Parc des Princes le 18 juin prochain dévoile désormais un troisième extrait : «Toko Toko» !

Tourné à Kinshasa, au Congo, Dadju et Ronisia nous font voyager avec des paysages et des outfits haut en couleurs. Un clip digne du Prince Dadj et de la nouvelle Princesse de la pop, on espère les revoir ensemble pour de prochaines collaborations.