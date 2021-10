Cyril Hanouna relance la boîte à pookie : un scoop au sujet de l’animateur de TPMP !

Depuis plusieurs semaines, les fans de Touche pas à mon poste (TPMP) ont retrouvé Cyril Hanouna et les chroniqueurs. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’animateur fait fort en ce début d’année avec son émission.

Ce jeudi 30 septembre, Cyril Hanouna (TPMP) a opté pour une fin de semaine assez cool. Il a d’ailleurs relancé la boîte à pookie. Le principale est simple : les chroniqueurs balancent des infos exclusives et croustillantes sur leur collègue.

Certains chroniqueurs de Touche pas à mon poste (TPMP) ont aussi décidé de viser Cyril Hanouna. En effet, personne n’est à l’abri de la boîte à pookie. Pas même le présentateur du programme. Il l’a d’ailleurs appris à ses dépens.

Dans un extrait Twitter dévoilé par le compte de l’émission, Cyril Hanouna a découvert un papier qui lui est adressé. En effet, il a lu : «Cyril est un crevard’. Bernard Montiel ? C’est Kelly Vedovelli je suis sur«.

Avant de lire la suite du papier : «‘Il a annulé le styliste pour nous filer des bons d’achat à la place’. (…) En fait je leur ai dis habillez vous comme vous voulez. Ça permet de faire des vannes«.

Visiblement très déçue de cette nouvelle décision, Kelly Vedovelli a balancé que Cyril Hanouna avait annulé les stylistes pour une histoire de budget. L’animateur a alors tenu à se défendre face à la jeune femme.

Le présentateur de Touche pas à mon poste (TPMP) a déclaré : 100 euros par mois pour s’habiller«. En revanche, tous les chroniqueurs n’ont pas ces fameux 100 euros en plus.

C’est en tout cas ce que Matthieu Delormeau a révélé. Il a expliqué qu’il ne touchait absolument pas ces 100 euros en plus pour pouvoir s’habiller. Une remarque qui n’a pas manqué de faire rire Cyril Hanouna (TPMP), qui a fait l’étonné.

Une autre chose a étonné les fans de Touche pas à mon poste (TPMP) cette année : le retour de Matthieu Delormeau. Pour rappel, ce dernier avait quitté l’émission il y a plusieurs mois déjà. Une vraie déception pour Cyril Hanouna et les fans.

Dans une interview accordée au Parisien, le jeune homme avait déclaré : «Tout a une fin et il faut savoir passer à autre chose. Je l’ai annoncé à Cyril Hanouna il y a quelques jours».

Avant d’ajouter : «J’ai envie de vivre de nouvelles aventures, à la télévision, à la radio, sur scène. Ou sur un plateau de cinéma… Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je ne cherche pas un travail».

Matthieu Delormeau (TPMP) avait aussi déclaré : «Je cherche un projet où je puisse apprendre des choses que je ne sais pas faire. Je préfère partir en me disant que tout va bien«.

Il avait poursuivi : «Plutôt que de me dire, un jour, comme Enora, que je ne m’amuse plus. Au fond, je suis content de partir après une saison joyeuse. (…) On est très bien payé à TPMP. Donc c’est un risque«.

Finalement, le chroniqueur a décidé de revenir dans Touche pas à mon poste (TPMP). Une bonne nouvelle pour les fans et son ami Cyril Hanouna !