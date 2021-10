Cyril Hanouna : l’animateur de TPMP se confie sur sa relation avec Emmanuel Macron !

Le 6 octobre prochain, Cyril Hanouna dévoilera son livre Ce que m’ont dit les Français. Alors qu’il en fait la promotion, le très célèbre animateur à la tête de TPMP se confie sur sa relation avec Emmanuel Macron.

Comme vous le savez sans doute, Cyril Hanouna s’apprête donc à sortir un livre sur lequel il travaille aux côtés de Christophe Barbier.

Dans celui-ci, l’animateur télé et le journaliste reviennent sur le quinquennat d’Emmanuel Macron à travers les émissions de TPMP. Eh oui ! Pendant ces cinq dernières années, le trublion du PAF a accueilli sur son plateau tous ceux qui ont ressenti le besoin de s’exprimer.

Il a été le premier à offrir une tribune aux gilets jaunes et a couvert l’ensemble des crises ayant marquées cette présidentielle. Le père de Lino et Bianca apparaît aujourd’hui comme le médiateur entre les Français et les politiques.

Très proche du peuple, Cyril Hanouna entretient aussi de beaux liens avec les dirigeants du pays. Et parmi eux, on retrouve le président de la République…

Oui, vous avez bel et bien entendu ! Dans une récente interview accordée à Paris Match, l’animateur de Touche pas à mon poste se confie ainsi sur cette fameuse relation.

«On échange par téléphone, affirme l’ami de Christophe Barbier. On ne s’est rencontrés que deux fois, à cette remise de Légion tout d’abord et entre les deux tours au pied de TF1 pour la 1 000ᵉ de TPMP.»

«Quand il m’envoie un SMS, il me demande comment je sens la situation, continue-t-il alos. Il est très à l’écoute et me laisse parler. Après, je pense qu’il a plein d’antennes non officielles comme moi pour comprendre les jeunes, les milieux populaires.»

Vous l’aurez sans doute compris, Emmanuel Macron demande donc conseil à Cyril Hanouna lors des périodes de crise. Rien que ça !

Des propos que confirme Christophe Barbier, également présent lors de cette fameuse interview accordée à Paris Match. «Cyril est un visiteur du soir nouvelle génération», avance le très célèbre journaliste.

«Pas besoin de visite à l’Elysée, il fait ça par SMS ou à travers la télé, ajoute-t-il alors. Ce président à un problème : il n’a pas d’élus locaux, ni de relais sur le terrain avec son parti. En étant en contact avec Cyril, il cherche à pallier cette carence.»

Dans ce même entretien, l’animateur à la tête de TPMP fait une autre confidence. Il va bientôt rencontrer Anne Hidalgo ! Oui, vous avez bel et bien entendu.

S’il ne porte pas la maire de Paris dans son cœur, le producteur souhaite tout de même échanger avec elle. Il veut ainsi comprendre sa «politique anti-voitures».

«Je deviens fou avec elle, balance l’animateur de TPMP. Je suis énervé par sa politique anti-voitures. Mais on va prendre un café ensemble dans les prochains jours. Elle veut m’expliquer pourquoi ça roule mal à Paris. Elle risque donc de venir…»