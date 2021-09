Cyril Hanouna est revenu sur le passage de Sophie dans «Touche Pas à Mon Poste»

Lundi soir, Cyril Hanouna recevait Sophie Tapie sur le plateau de TPMP. Pour autant, les choses ont mal tournées.

À la veille de sa sortie sur petits écrans, Cyril Hanouna s’est senti obligé d’évoquer le documentaire Dans le cœur des Français. Les images retraceront la carrière de Bernard Tapie.

On vous rappelle que l’homme d’affaires souffre d’un double cancer depuis plusieurs années. D’ailleurs, à en croire les récentes confidences de ses proches, son état ne s’arrangerait pas.

«Il est malade, très affaibli, il ne va pas de mieux en mieux», a notamment expliqué sa fille dans les colonnes de Gala, le 3 septembre dernier.

Détail que ne savait sans doute pas le présentateur de TPMP : la famille de Bernard Tapie n’adhère pas du tout au documentaire, y compris Sophie Tapie. C’est donc tout naturellement que la jeune femme (invitée sur le plateau) s’est braquée.

«Je suis très mal à l’aise surtout parce que je ne pensais pas qu’il y aurait ça là», a-t-elle lancé avant même qu’un débat s’installe. Puis elle a ajouté :

«Je n’avais pas envie de voir ça, je ne suis pas venue pour ça. Je viens parler de musique en fait… et je me sens un peu piégée très honnêtement. Je ne pensais pas qu’on m’infligerait ça».

Eh oui, Sophie Tapie fait de la musique. Elle a d’ailleurs écrit une chanson, intitulée Le Phénix, afin d’envoyer de la force à son père.

Ce moment de malaise n’a échappé à personne, sur le plateau de TPMP. Cyril Hanouna a donc souhaité s’exprimer publiquement à ce sujet, via ses réseaux sociaux.

«Les chéris je viens d’échanger avec Stéphane Tapie, qui est comme mon grand frère depuis des années. Je lui ai que la réponse de Sophie m’a rendu un peu maladroit et j’éprouve une grande tristesse car je l’aime vraiment. Stéphane et moi, on se voit demain car un ami, c’est important !», a-t-il écrit.

Bien sûr, les internautes ont été nombreux à réagir à ce post. Certains n’ont pas compris Cyril Hanouna. «Tu es allé trop loin Cyril. Sophie t’a dit qu’elle était gênée et mal à l’aise. C’était quoi le but ? La faire craquer en direct ? C’était vraiment gênant. J’ai zappé avant la fin tellement j’étais moi-même mal à l’aise. Je ne t’ai pas compris sur ce coup. Déçue.», a ainsi commenté une abonnée.

D’autres ont tenu à soutenir le présentateur de TPMP. «Je pense qu’elle ne maîtrise pas son image à la télé tout simplement. Sinon on le sait que tu soutiens la famille Tapie et c’est tout à ton honneur !», «On sait à quel point tu aimes cette famille.», «Ne te remet pas en question Cyril, tu as eu raison !», peut-on lire dans l’espace dédié aux commentaires. Et vous, que pensez-vous de cette séquence ?