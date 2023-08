Cyril Hanouna : en congé, le présentateur de TPMP enchaîne les compétitions de padel

Cyril Hanouna a deux passions dans la vie : l’animation et le padel. Grand sportif, la vedette de Touche pas à mon poste profite d’ailleurs de ses vacances pour enchaîner les tournois.

La fin d’année n’a pas été simple pour Cyril Hanouna. Pour cause ! Le trublion du PAF a dû affronter plusieurs départs. Après Delphine Wespiser, Matthieu Delormeau a pris la décision radicale de quitter l’émission. Et ce, après des années de bons et loyaux services.

«Après sept années d’antenne, j’ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP People. Je voulais vous remercier, vous, les téléspectateurs, en espérant vous avoir diverti, amusé, touché, et je sais aussi parfois agacé. Merci à C8, aux équipes, à l’antenne, la prod et évidemment à Cyril [Hanouna]. La vie est belle et on a la chance d’en avoir plusieurs», a-t-il écrit ainsi sur les réseaux.

Peu de temps après, c’était au tour de Béatrice Rosen et de Benjamin Castaldi de faire leurs adieux à Cyril Hanouna. Interviewé par TV Mag du Figaro, l’ancien animateur de TF1 s’était alors longuement confié sur sa décision. «Mon année de chroniqueur a été compliquée.»

«J’ai eu du mal à m’exprimer sur les sujets d’actu et de société car ce n’est pas moi. Je n’étais pas à l’aise et je n’avais plus ma place. Je ne pouvais pas me limiter aux vannes sur mon endettement ou mes ex-femmes… Et je tournais en rond. On en a parlé avec Cyril et on a décidé d’arrêter d’un commun accord. On n’est pas fâchés. Je lui serai éternellement reconnaissant.»

Et de poursuivre ainsi : «Il m’a souvent vanné à ce sujet mais ce n’était pas que de la vanne. Cyril avait fondamentalement raison. Je n’ai pas délivré ce que je devais délivrer et cela me posait d’ailleurs un problème. Et à lui aussi».

Si plusieurs chroniqueurs de Cyril Hanouna ont claqué la porte, l’animateur phare de C8 n’a pas l’intention de se laisser aller. Bien au contraire. Dès la rentrée, de nouvelles têtes devraient d’ailleurs débarquer sur le plateau de Touche pas à mon poste.

Parmi elles : Jacques Cardoze, Ségolène Royal, Evelyne Thomas, Alex Goude, Zahia Dehar, Moundir ou encore Pascale de La Tour du Pin qui officialisait sa venue il y a quelques jours sur Twitter. «C’est avec enthousiasme que j’entame un nouveau chapitre de ma carrière.»

«Rejoindre C8 et les équipes de Cyril Hanouna, produite par H2O Productions, est une fierté et un privilège. Comme journaliste, je suis impatiente de vous retrouver à la rentrée !», écrivait-elle ainsi. En attendant la rentrée, Cyril Hanouna profite à fond de ses vacances.

Passionné de padel, il enchaîne d’ailleurs les compétitions. Ce dimanche 6 août 2023, il affrontait alors un certain Johan Bergeron. Reste désormais à savoir si Cyril Hanouna parlera de ses congés sportifs dans Touche pas à mon poste. Affaire à suivre donc…