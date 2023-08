Cyril Hanouna aurait recruté une ex-chroniqueuse de Matthieu Delormeau pour TPMP

Le mercato se poursuit sur TPMP. En effet, Cyril Hanouna se trouve forcé de combler les départs de ses nombreux chroniqueurs pour la rentrée. Il a déjà bien comblé les places manquantes. Mais une nouvelle tête devrait faire sa venue et celle-ci est bien connue des fans de TPMP People.

Dans le cas où vous suivez la quotidienne de C8, vous êtes déjà au courant de tout. En revanche, certains ignorent peut-être que Benjamin Castaldi, Matthieu Delormeau, ou encore Béatrice Rosen ont tiré leur révérence.

De fait, Cyril Hanouna a d’ores et déjà recruté l’ex-femme politique Ségolène Royal, l’ex-patron de Complément d’enquête Jacques Cardoze, ou encore Pascale de la Tour du Pin. Concernant la première venue, celle-ci va avoir un rôle précis.

En réalité, tout le monde ignore pour le moment quel sera son rôle. Car certains disent qu’elle sera présente chaque jour sur TPMP. Alors que d’autres assurent qu’elle aura un rôle de joker. Il va donc falloir attendre les premières semaines pour en savoir plus à ce sujet.

Toutefois, la principale intéressée a déjà donné un élément de réponse lors d’un entretien avec l’AFP. L’ex-compagne de François Hollande a par exemple fait savoir : «Je vais décrypter les sujets complexes. Donner un éclairage sur des concepts qui importent dans la vie politique et économique».

Lionel Stan, directeur de H2O productions, semble avoir confirmé les dires de la nouvelle venue de TPMP. «Elle ne sera pas chroniqueuse autour de la table. Mais elle viendra décoder. Et décrypter les coulisses de la vie politique. De manière très pédagogique. Avec ses mots. Mais aussi son regard. Ainsi que son recul sur ce milieu». A-t-il assuré.

Mais quel sera le rôle de la nouvelle venue autour de la table de Cyril Hanouna ? Car oui, en plus des noms cités plus haut, une nouvelle tête devrait à nouveau débarquer dès la rentrée. Pour savoir de qui il s’agit, rendez-vous quelques lignes plus bas.

Nous pouvons d’ores et déjà vous dire qu’il s’agit d’une femme. En effet, si Benjamin Castaldi et Matthieu Delormeau ont fait le choix de quitter le navire, deux femmes l’ ont rejoint. À commencer par Béatrice Rosen comme nous vous l’avons fait savoir.

Toutefois, un autre visage féminin devrait bientôt quitter TPMP à en croire les révélations de nos confrères de Public. Si nous vous disons qu’il s’agit d’une ancienne Miss France, récemment animatrice pour un programme de W9 ?

Vous avez sans doute compris que nous parlions de Delphine Wespiser. En effet, d’après nos confrères, l’ex-compagne de Roger ne devrait pas faire son retour autour de la table de Cyril Hanouna. Bien qu’elle ait annoncé le contraire lors de son départ pour le tournage de Love Island.

Qu’à cela ne tienne, Baba a déjà su remplacer les places vacantes. Étant donné que selon nos confrères de Purebreak, relayés par Public, c’est sur TPMP People que l’animateur a fait le choix de se servir.

En effet, une ex-chroniqueuse de Matthieu Delormeau devrait le rejoindre. Il s’agit de la jolie Déborah Tordjman. Reste à savoir si cette info s’avère vraie ou non. Pour le savoir, il va falloir patienter encore quelques semaines.