Cyberattaque : l’Australie accuse des pirates russes du vol de données médicales

Bien qu’ils ne soient peut – être plus les stars qu’ils étaient, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger ont une amitié qui ne fait que grandir au fil des ans.

Dans une récente interview, Stallone a expliqué comment les deux ont réussi à rester en contact au cours de leur carrière.

«Arnold est très sage et il adore parler des philosophies qui l’ont amené là où il est», a déclaré Stallone au Hollywood Reporter (THR).

«C’est bien de parler à un homme qui a mis son argent là où il se trouve et il y est parvenu. «Ensuite, nous commençons à faire des gaffes et à être fous, juste à rire du bon vieux temps

«Je lui ai dit : ‘Nous sommes les deux derniers tyrannosaures.’ Nous sommes les deux derniers à manger de la viande et il n’y a plus beaucoup de boeuf là-bas. Alors nous ferions mieux de profiter les uns des autres.

Quelle est la relation entre Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger ?

Stallone et Schwarzenegger ont partagé la vedette dans la franchise «The Expendables», dans les trois premiers films, ainsi que dans «Escape Plan».

Le mois dernier, ils ont partagé une photo des deux citrouilles sculptées avant Halloween.

Schwarzenegger voulait saper Stallone

Stallone a également parlé de la rumeur selon laquelle Schwarzenegger l’aurait trompé pour qu’il participe à «Stop!» Ou My Mom Will Shoot’ pour qu’il ait un flop sur son CV alors que les deux étaient rivaux.

«Stop! Ou My Mom Will Shoot’ était censé être comme ‘Throw Momma From the Train’ avec la maman comme ce travail vraiment méchant», a déclaré Stallone.

«Au lieu de cela, vous engagez la femme la plus gentille d’Hollywood, Estelle Getty , que vous souhaiteriez être votre mère. «C’est la fin de ça ! De plus, j’avais entendu dire que Schwarzenegger allait faire ce film et j’ai dit : ‘Je vais le battre’. Je pense qu’il m’a piégé.»

Schwarzenegger a confirmé que les rumeurs étaient vraies.

«C’est vrai à 100%, car à cette époque, nous faisions toutes sortes de choses folles pour avancer dans notre rivalité», a-t-il déclaré.

Heureusement pour nous et pour tous les autres, aujourd’hui, nous nous soutenons les uns les autres. «Dieu merci, parce que nous n’avons certainement jamais besoin d’un autre» Arrêtez! Ou ma mère tirera.»