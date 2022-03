Critique grossière d’un ancien Merengue : «Leurs carrières sont terminées. Messi et Cristiano…»

En 1999, Nicolas Anelka est arrivé au Real Madrid après avoir été le plus jeune footballeur à remporter le prix du meilleur de la Premier League, lorsqu’il portait les couleurs d’Arsenal en Angleterre. Il a fait partie de 2 titres merengue, dont la huitième Coupe d’Europe en 2000.

Son passage chez les Blancos a été court, mais il a sans aucun doute marqué le début de la meilleure étape de l’histoire du club : celle des Galactiques. Et pour son dévouement avant d’aller au PSG, un an après son arrivée à la Maison Blanche, il a gagné le respect de tous les Madridistas.

Mais quand il prend la parole il lance toujours la polémique, et le Français, dans une conversation avec RMC Sport, n’a pas hésité à évoquer le présent que Lionel Messi vit dans l’équipe parisienne, celui qu’il connaît lui aussi à fond. Et c’était énergique.

«Messi m’a plus surpris que Ronaldo. Je pensais que Messi se promènerait en France et que Ronaldo aurait plus de difficultés en Angleterre car, pour moi, la Premier League est le championnat le plus exigeant au monde», a commencé l’ancien du Real Madrid comparant le faible présent des deux qui sont arrivés au sommet du football.

Et Nicolás Anelka a ajouté, liquidant Messi et rebondissant sur CR7 : «Leurs carrières sont terminées et je pense qu’ils doivent tous les deux être très satisfaits de ce qu’ils ont accompli au cours des 15 dernières années. Ils étaient au-dessus des autres et maintenant c’est normal de ralentir.» Ils n’ont pas été intelligents pour relever le nouveau défi. Critique grossière d’un ancien Merengue.

Anelka et sa grande influence au Real

Il n’a passé qu’une saison chez les Merengue, mais Nicolás Anelka a gardé un excellent souvenir de Los Blancos : la huitième saison que Madrid a remportée était en grande partie due au Français.

À la Maison Blanche, il a joué 33 matchs et marqué 7 buts, mais il en a marqué deux en demi-finale de la Coupe d’Europe contre le Bayern Munich : au match aller, au Bernabéu, il a fait 1-0 et au match retour il était silencieux les Olympiques de Munich avec un grand but qui a éteint toutes les illusions de l’équipe allemande.