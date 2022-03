Cristiano : un vêtement extraordinaire que Georgina a acheté a fait l’objet d’une fuite (photos)

L’ancien footballeur du Real Madrid a annoncé via son profil Instagram qu’il s’était converti à l’islam. Une décision motivée par votre partenaire.

Clarence Seedorf fait partie de l’histoire du football. Un joueur qui a repris l’entrejeu et qui a brillé au Real Madrid, avec qui il a remporté la septième Coupe d’Europe tant attendue après 30 ans de disette (1998), même s’il a aussi fait ses devoirs pour ses cinq autres équipes (Ajax, Sampdoria, Inter Milan, AC Milan et Botafogo).

Maintenant, le Néerlandais nationalisé a de nouveau fait l’actualité, mais cela n’a rien à voir avec le football, mais à cause de ses convictions, et c’est qu’il a annoncé via son profil Instagram qu’il s’est converti à l’islam, et il l’a fait en Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, comme le rapporte la presse locale.

Votre partenaire, important dans cette décision

Seedorf l’a officialisé à travers une publication sur Instagram, où il a également révélé à quel point sa compagne, Sophia Makramati, a été importante pour cette décision.

«Un merci spécial à tous les gentils messages pour célébrer mon entrée dans la famille musulmane. Je suis très heureux et ravi de rejoindre tous les frères et sœurs du monde entier, en particulier ma belle Sophia, qui m’a appris plus profondément le sens de l’islam», a-t-il commencé par souligner.

Une décision qu’il a également prise un mois avant le début du mois sacré du Ramadan pour l’année islamique 1443.

Mais, ce qui ne va pas changer, c’est son nom, et c’est ainsi qu’il a lui-même voulu l’annoncer dans sa légende : «¡¡ Je n’ai pas changé de nom et je continuerai à utiliser le nom que mes parents m’ont donné, Clarence Seedorf !»

Et c’est qu’à 45 ans, l’ancien footballeur traverse un grand moment de sa vie personnelle, étant très populaire, notamment parmi les fans de football du monde arabe et islamique, et c’est pourquoi sa conversion a apporté beaucoup de joie à ses fans, y compris son partenaire.

Sophia a également souhaité dédier une publication à l’ancien joueur du Real Madrid, assurant qu’elle est très heureuse de cette décision :

«Je suis très heureuse et fière de faire partie de ce moment spécial et magnifique de mon amour rejoignant la famille musulmane. Bienvenue et puissiez-vous continuer à être béni et à inspirer le monde. Je t’aime».