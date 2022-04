Cristiano : sa femme Georgina possède le sac le plus cher du monde (photo)

Lorsqu’on parle des meilleurs footballeurs français de tous les temps, les noms qui sont généralement le plus mis sur la table sont ceux de Zinedine Zidane ou Michel Platini.

Cependant, en tant qu’avant-centre, Robert Lewandowski a grandi en ayant une admiration toute particulière pour une autre légende française.

A différents moments de sa carrière professionnelle, le meilleur buteur historique de l’équipe nationale polonaise, qui vient de remporter le Soulier d’or dans tout le football européen, a confirmé que Thierry Henry était et sera toujours son plus grand héros dans le monde du football.

Récemment, après avoir remporté le FIFA The Best Award 2020, Lewandowski a pu discuter avec Henry et là il lui a fait savoir qu’il était sa plus grande idole :

«Quand j’étais plus jeune, j’ai vu ton style et tes mouvements sans ballon. Je voulais être comme toi. Je voulais marquer des buts comme toi. Et je sais qu’on ne peut pas être le même footballeur que quelqu’un d’autre, mais je voulais prendre quelque chose des meilleurs et j’essayais de faire quelque chose de similaire. Vous m’avez beaucoup aidé avec ça».