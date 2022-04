Cristiano : sa femme Georgina est revenue sur la toile d’une manière unique et incomparable

La compétition entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est, sans aucun doute, l’une des plus médiatiques et inspirantes de l’histoire du monde et, malgré le fait que l’Argentin mène le Portugais en titres individuels et collectifs, il existe un record qui a pas encore été a pu correspondre.

La Coupe du monde Qatar 2022 sera très spéciale pour Lionel, qui, en plus d’avoir sa dernière tentative possible pour soulever le trophée avec l’équipe nationale argentine, sera également confronté à une opportunité unique d’égaler ou de dépasser les chiffres de Cristiano dans cette compétition.

Bien que les deux joueurs aient assisté à tous les événements mondiaux depuis Allemagne 2006, il existe une statistique très proche dans laquelle le capitaine de l’équipe nationale portugaise devance son collègue argentin : les buts marqués, puisqu’il a plus en moins de matchs joués.

Alors que Lionel Messi a marqué six buts en 19 matchs de Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a marqué sept fois au cours des 17 occasions qu’il a eu l’occasion d’entrer sur le terrain.

Cependant, l’Argentin le dépasse dans le record de passes décisives, puisqu’il a pu en faire cinq, alors que son collègue n’en a que deux.

Qui aura les matchs les plus accessibles ?

Bien que le football soit un sport plein de surprises, on peut dire que le joueur du PSG aura un certain avantage sur Cristiano au niveau du niveau de jeu de ses rivaux de la Coupe du monde, puisque l’équipe nationale argentine partagera son groupe avec l’Arabie saoudite, La Pologne et le Mexique étant l’équipe européenne son rival le plus compétitif.

Dans le cas du Portugal, Cristiano devra faire face à un défi plus compliqué de Lionel Messi, car il devra affronter les joueurs du Ghana et de l’Uruguay, deux équipes très compétitives. La Corée, en théorie, serait le rival le plus faible du groupe H.