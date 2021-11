Cristiano Ronaldo : voyez pourquoi il aurait dû rejoindre Manchester City et pas United

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United ne s’est pas déroulé comme il l’aurait souhaité. Découvrez pourquoi rejoindre Manchester City était mieux.

Peu de temps après son retour de l’Euro 2020 où il représentait le Portugal, il a été confirmé que Cristiano Ronaldo quitterait la Juventus après trois ans, mais on ne savait pas où il se dirigerait même si les premiers rapports suggéraient Manchester City ou le PSG.

Il est vite devenu clair que l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, l’avait proposé à Manchester City, qui était prêt à l’ajouter à une attaque déjà bondée et avait déjà placé Bernardo Silva et Raheem Sterling sur le marché pour libérer de l’espace et des salaires.

Quand il était déjà devenu clair que Ronaldo se dirigeait vers la Premier League et jouera pour l’équipe bleue de Manchester, Manchester United a décidé de bloquer le mouvement et la persuasion d’anciens coéquipiers et un appel de Sir Alex Ferguson a changé les choses et il est rentré chez lui.

Cristiano Ronaldo n’avait amélioré que quelques-uns de ses records personnels et aidé United à remporter quelques matchs, le fardeau de l’équipe le pèsera et il valait mieux rejoindre Pep Guardiola et lui donner le luxe d’entraîner à la fois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.