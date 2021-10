Cristiano Ronaldo : voici ce que gagne la star portugaise à Man United

Arrivé cet été en provenance de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo bat déjà le record du plus grand salaire de Manchester United. Selon Sportrac, la star portugaise est le joueur le mieux payé du club anglais.

En effet, l’émolument de Cristiano Ronaldo à Manchester United est évalué à 480 000 d’euros par semaine, ce qui représente 24,96 millions d’euros par an. Comparativement, son salaire dépasse la masse salariale annuelle de certains clubs de la Premier League comme Norwich (24,24 millions d’euros), Leeds United (18 millions d’euros), Brentford (13 millions d’euros).

Aussitôt arrivée, la rémunération de l’ancienne star du Real Madrid et de Juventus dépasse également celle du gardien de but David de Gea, qui touche 375 000 euros par semaine, et de l’ailier Jadon Sancho, qui touche 350 000 euros par semaine. Visiblement, on pourrait dire que Cristiano Ronaldo a mis la plume sur un contrat juteux cet été.