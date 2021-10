Cristiano Ronaldo : voici ce que fait la star portugaise pour être toujours en forme

Malgré les multiples matchs joués au club et en équipe nationale, il est rare de voir Cristiano Ronaldo privé de plusieurs rencontres à cause d’une longue blessure. L’attaquant portugais a toujours une forme robustesse et voici son secret.

En effet, depuis 2013 où il était encore au Real Madrid, Cristiano Ronaldo utilise une chambre à glace de cryothérapie. C’est une chambre froide qui permet de faciliter la récupération entre les matchs, accélérer la guérison des blessures et réduire la fatigue, tout en favorisant le sommeil.

Il a payé cette chambre à 50 000 euros soit plus de 3 milliards de F CFA. Après chaque départ d’un club à un autre, il expédie toujours son matériel afin de l’utiliser. De Real Madrid à Juventus, la chambre de cryothérapie se trouve actuellement à Manchester.

Selon The Sun, la star a dépensé des milliers de livres pour faire transporter la chambre d’Italie au Royaume-Uni, après son transfert de la Juventus à Manchester United cet été.