Cristiano Ronaldo : un vêtement extraordinaire que Georgina a acheté a fait l’objet d’une fuite

Bien que le couple ait gardé leur relation à l’abri des projecteurs, le basketteur a partagé quelques détails sur leur fréquentation.

Au cours de la conversation qu’il a eue avec ledit médium, on a demandé à la star de la NBA s’il était difficile d’être «le centre de l’attention» en sortant avec Kendall.

«Je ne dirais pas difficile. Honnêtement, je profite pleinement de la vie et cela m’est sorti de la langue si facilement parce que ça n’a pas toujours été comme ça, mais j’ai l’impression d’être bien placé en ce moment», a-t-il déclaré. mentionné.

Le mannequin et le joueur des Phoenix Suns ont officiellement commencé à se fréquenter en juin 2020, après plusieurs semaines de spéculations et l’année dernière, ils ont célébré leur premier anniversaire avec une série d’histoires sur leurs comptes Instagram officiels.

«J’aime la famille, j’aime les gens qui m’entourent et j’aime l’impact que je peux avoir sur ce monde, la jeune génération en dessous de moi et les enfants qui m’admirent», a-t-il ajouté.

Voici comment Kendall Jenner a révélé sa romance avec Devin Booker

L’été dernier, lors de la réunion spéciale «Keeping Up With the Kardashians», Kendall Jenner a qualifié l’athlète de «petit ami» et a révélé à une autre occasion pourquoi elle préférait ne pas faire partie de l’émission de téléréalité.

«Kylie et moi avons vu nos sœurs aînées traverser des mariages, des relations, des ruptures et tout ça, tout à fait publiquement et sans les offenser du tout, j’ai choisi de ne pas le faire. Ma vie est plus facile de cette façon et notre relation est bien meilleure, Pour être tout à fait honnête», a-t-elle expliqué.