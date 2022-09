Cristiano Ronaldo sort du silence : «Je le jure. Je lui dirai quand je sentirai que….»

Thibaut Courtois a toujours dit qu’il avait grandi avec Iker Casillas comme idole. Et il a également avoué qu’en raison de son teint physique, il s’est senti très identifié avec Petr Cech et Edwin van der Sar. Cependant, interrogé par le meilleur gardien de but de toute l’histoire, il a mentionné un autre gardien de but très spécial.

Tout comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona, Pelé ou Ronaldo Nazário dominent le classement historique au niveau offensif, dans le but il y a d’autres personnalités qui sont dans la conversation sur qui est The GOAT, comme Iker Casillas, Manuel Neuer, Lev Yashin ou Dino Zoff.

Bien sûr, pour Courtois, le plus grand gardien de tous les temps est l’éternel Gianluigi Buffon. «Le meilleur gardien de tous les temps ?» C’est ce qu’ils ont mis sur la table, dans une dynamique (2018) avec les médias officiels de la FIFA.

Et l’actuel gardien du Real Madrid, qui a déjà été triple champion de la Ligue espagnole, a répondu : «Je dirais peut-être (Gianluigi) Buffon.»

Pour les années qu’il a eues dans sa carrière professionnelle, pour les saisons où il est resté au sommet, pour ses réalisations individuelles et collectives, pour les performances historiques dans lesquelles il a joué et pour son impact sur le jeu, il ne fait aucun doute que Gianluigi Buffon restera dans les mémoires pour toujours. Que vous soyez ou non d’accord avec l’opinion de Courtois, la grandeur de Gigi est incontestable.