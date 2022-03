Cristiano Ronaldo : son geste inutile à Manchester qui a dérangé les siens (photos)

Karim Benzema a inscrit 32 buts sur les 34 matchs qu’il a disputés cette saison. Et bien qu’il s’agisse d’un record de scandale complet, il a confirmé qu’il n’aime pas qu’il soit de plus en plus fréquent que dans le football moderne l’analyse se fasse uniquement sur la base de statistiques.

Beaucoup pensent que si vous marquez un but, vous avez déjà eu un grand match. Et pour la légende française il n’en est pas forcément ainsi.

Dans une conversation qu’il a eue avec France Football après avoir été reconnu comme le meilleur footballeur français de 2021, le quadruple champion de l’UEFA Champions League a laissé une réflexion dans laquelle il a partagé que beaucoup donnent actuellement leur avis en se basant uniquement sur les buteurs. Et cela finit par amener les joueurs eux-mêmes à être plus conscients de leurs chiffres.

«Ce qui change dans le football, c’est qu’on ne se soucie plus de voir ce que fait quelqu’un sur le terrain et on ne voit que celui qui a marqué. Je n’aime pas ce type de football, mais c’est le football du futur.

Et ça va devenir plus comme ça parce que maintenant, si tu n’as pas vu un match, tu vas sur Internet pour voir qui a marqué et tu penses déjà que c’est le meilleur.

Et le lendemain, dans la presse, ils disent aussi qu’il est le meilleur, même s’il n’a peut-être pas fait un bon match», a-t-il déclaré dans une interview (2022) qu’il a mise en ligne sur sa propre chaîne YouTube.

Pour mieux expliquer son propos, Karim s’est servi lui-même d’exemple. Il a remarqué que, même sans se sentir satisfait de sa performance, ils finissent par le féliciter d’être présent au tableau d’affichage :

«C’est quelque chose qui m’est déjà arrivé cette saison. Quand je n’ai pas fait un bon match, mais j’ai marqué et -ils disent- je suis le plus fort. Personnellement, je n’aime pas trop ça, mais c’est comme ça. Le football est en train de devenir un sport où l’on ne regarde que les statistiques.»

Les données statistiques sont une bonne référence, mais ce n’est pas tout. Vous pouvez avoir une excellente performance même si vous n’avez pas de quotas de buts aussi élevés et Benzema, précisément, en est un exemple clair.

Avant, quand Cristiano Ronaldo remplissait davantage le rôle de finisseur au Real Madrid, le Français était très questionné car il n’avait pas les meilleurs chiffres de buts de l’élite, mais sa contribution à l’offensive merengue (avec des déplacements, des espaces générés, des passes décisives et opportunités créées) a été la clé de l’étape la plus réussie de toute l’histoire du club.

Pour cette raison, au-delà du fait qu’il doit maintenant rester davantage dans la zone d’arrivée, Karim continue d’essayer de jouer et de faire jouer ses coéquipiers :

«Là où je joue, bien sûr j’essaie de rendre les autres meilleurs… fais le bon geste, faire la bonne passe. Nous pouvons prendre Vinicius comme exemple. Je sais ce que je t’ai donné.

Rappelons-nous ce qui s’est passé en Ligue des champions où j’ai dit ceci et cela, mais ce n’est plus le même joueur et vous pouvez lui demander. Il fait ce qu’il a à faire et aujourd’hui tu ne peux plus rien lui dire.»

Les objectifs sont ce qui détermine les résultats, mais ils ne sont pas atteints si des fonctions ne sont pas remplies qui, bien qu’elles n’aient souvent pas les reflets des statistiques, sont très importantes dans le développement du jeu. Il s’agit de trouver un équilibre et de comprendre que les chiffres ne simplifient pas tout ce qui se passe dans chaque match.