Cristiano Ronaldo : son camion de déménagement est si gros qu’il est incapable d’atteindre le manoir

Le footballeur a loué un camion de déménagement trop gros et ils n’ont pas pu accéder à la maison après une heure qui a coupé la circulation.

Cristiano Ronaldo et Manchester United sont parvenus à un accord cette semaine pour mettre fin à son contrat qui le maintenait dans les rangs des Red Devils jusqu’à la fin de la saison.

Et c’est que, dans son interview avec Piers Morgan dans ‘Piers Morgan Uncensored’, le Portugais n’avait pas de ‘mots d’esprit’ pour accuser tout et contre tout le monde, y compris les personnalités de l’équipe britannique.

Frustré par sa situation, il a parlé de Ten Hag et du reste du conseil d’administration, avec qui il ne s’est pas senti soutenu dans certains de ses moments les plus délicats, comme le moment où il a perdu son fils, Ángel, ou lorsque Bella Esmeralda était hospitalisé l’été dernier. Des situations qui ont fait exploser l’attaquant, qui cherche déjà une nouvelle destination.

Et avant même de décider où est son avenir, Cristiano a déjà entamé ses procédures d’emménagement avec lesquelles terminer son séjour à Manchester.

Alors que le footballeur est à la Coupe du monde au Qatar, il a déjà commandé la récupération de ses affaires dans le manoir qu’il a loué pour cinq millions de livres (5 800 000 euros) avec Georgina Rodríguez et leurs enfants.

Un camion de déménagement trop gros

Dans cette tâche ardue, Cristiano s’est heurté à une «bosse», à savoir que le camion de déménagement était si gros qu’il ne pouvait récupérer aucun des biens que la famille possède dans la maison.

Le véhicule n’a pas pu accéder au chemin privé escarpé où se trouve la maison, et il n’a même pas pu le faire après avoir arrêté la circulation pendant une heure. Un temps où ils manoeuvraient pour accéder au site . Finalement, ils ont abandonné et sont revenus les mains vides.

Par conséquent, le Portugais devra louer un camion plus petit afin qu’il puisse se rendre à la propriété et prendre les affaires de la famille dès que possible.

Quelques biens parmi lesquels ne figurent plus sa Cadillac Escalade, valorisée à plus de 174.000 euros, et sa Bentley Flying Spur, de près de 350.000 euros, qui ont déjà été récupérées mardi dernier.