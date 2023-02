Cristiano Ronaldo : son avion de 20 millions de dollars aurait un acheteur

Le footballeur portugais d’Al Nassr aurait reçu une offre alléchante pour enfin revendre l’avion qu’il avait acheté alors qu’il faisait encore partie du Real Madrid. La raison en est qu’il est devenu trop grand pour sa famille grandissante.

Il s’agit d’un jet personnalisé Gulfstream G200 dont il n’existe que 250 unités dans le monde et que Cristiano a acheté en 2015 pour plus de 20 millions de dollars. L’avion a une capacité de 10 personnes et est capable d’atteindre 10 000 kilomètres à l’heure. Il comprend également un grand nombre de luxes tels qu’un four électrique, un lit double, un réfrigérateur et un système multimédia complet.

Malgré le fait que l’identité de l’éventuel acheteur n’ait pas été révélée, des journaux comme ABC de España assurent que dans les prochains jours la vente par Cristiano Ronaldo pourrait être officialisée afin de commencer la recherche d’un nouveau véhicule aérien pouvant offrir un plus grand confort à la famille qu’il a formée avec Georgina Rodríguez.

La dernière fois que Cristiano a volé dans cet avion, c’était précisément lors de son voyage depuis l’Angleterre jusqu’à la ville de Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite, pour officialiser sa signature avec Al Nassr pour la somme de 200 millions de dollars pour les prochaines saisons.