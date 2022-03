Cristiano Ronaldo, Shakira et d’autres célébrités qui ont eu des ennuis judiciaires

Découvrez ici quelques-unes des célébrités qui ont eu des ennuis pour ne pas payer leurs impôts!

Selon les informations des médias espagnols, l’Agence espagnole des impôts a envoyé un rapport dans lequel il est confirmé que Shakira aurait fraudé 14,5 millions d’euros à Hacienda, entre 2012 et 2014, car selon l’interprète entre ces années, elle ne résidait pas en Espagne. et n’avait donc pas l’obligation de payer des impôts dans le pays.

Mais l’agence Efe a publié que des techniciens de la Finance avaient contredit la chanteuse, assurant que ses départs du pays étaient sporadiques et qu’elle résidait plus de 183 jours en Espagne, c’est pourquoi elle aurait dû présenter le règlement des exercices 2012, 2013 et 2014.

Pour l’instant la défense juridique du Colombien continue de se disputer avec l’Agence fiscale, mais ils assurent que le chanteur est dans les meilleures dispositions pour collaborer.

Luis Miguel

Les problèmes fiscaux de Luis Miguel ont fait l’objet de discussions à plusieurs reprises, même le chanteur a décidé de capturer comment la mauvaise gestion de son père, Luisito Rey, l’a amené à recouvrer une dette au titre de la législation fiscale de plus de 15 millions de dollars. À ce moment-là, c’est son manager, Hugo López, qui l’a aidé à résoudre le problème juridique.

Mais ce serait le premier d’une série, en 2006 et 2007, il a rencontré des problèmes pour ne pas payer les impôts générés par sa propriété à Miami, en plus du fait que sa propriété au Mexique a généré des impôts que l’artiste n’a pas payés entre 2006 et 2011. Bien entendu, ces deux derniers cas ont également été résolus favorablement.

Belinda

En 2016, une rumeur s’est répandue dans plusieurs médias locaux affirmant que la chanteuse avait été arrêtée en raison de ses problèmes fiscaux.

En fait, Belinda a posté un message sur Twitter pour calmer ses fans et s’assurer qu’elle était libre, travaillante et heureuse. Et c’est que selon les informations des médias locaux, la dette de Belinda s’élevait à plus de deux millions de pesos mexicains.

Marc Anthony

En 200, le Portoricain a payé 2,5 millions de dollars d’arriérés d’impôts. En 2010, Marc Anthony a de nouveau fait face à une dette fiscale pour sa propriété de Long Island, la dette équivalant à 3,4 millions de dollars.

Cristiano Ronaldo

CR7 est un autre des footballeurs qui ont été condamnés à deux ans de prison pour délits fiscaux initialement estimés à plus de 14 millions d’euros, qui ont finalement été réduits à 5,7 millions.

Après tous les procès, le footballeur a payé une amende de 18,8 millions d’euros et régularisé sa situation.