Cristiano Ronaldo : sa sœur avoue comment le footballeur et sa famille se sentent après la perte de leur bébé

Luka Modric a 36 ans, mais il a la vitalité d’une vingtaine. Son entraîneur explique quelle est la boisson qui l’accompagne à chaque match.

Luka Modric veut jouer jusqu’à 40 ans ou plus. Son entraîneur personnel, Vlatko Vucetic, a révélé que le joueur est au sommet de sa carrière et que sa silhouette est meilleure que jamais. Quel est ton secret? Une boisson. Et non, ce n’est pas l’un de ceux auxquels vous pensez. On parle de bière.

Dans une conversation, Vucetic a avoué que Luka Modric boit au moins une bière après chaque match. Le but est d’abaisser les révolutions du champ et, en plus, d’obtenir des bénéfices à long terme.

«Boire une ou deux bières après un match est une chose positive pour Modric. Un faible pourcentage d’alcool vous détend et cette boisson a de bons ingrédients», a déclaré le professionnel qui a passé presque toute sa vie à conseiller le Croate.

Selon les recherches du Piedmont Clinical Center, la bière contient autant d’antioxydants que le vin. Pure jeunesse !

«En comparaison, la bière contient plus de protéines et de vitamines B que le vin», souligne l’étude, qui réaffirme également que la célèbre boisson contient du fer, du calcium, des phosphates et des fibres.

De toute évidence, nous parlons de doses modérées. La consommation excessive d’alcool n’entre pas dans le tableau des avantages. Tout excès est mauvais. En ce sens, la star du Real Madrid est très bien guidée par son entraîneur.

Luka Modric: le régime d’un gagnant

Selon les mots de Vucetic, Modric concentre sa formation sur des modules spécifiques qui améliorent sa capacité aérobie, anaérobie et énergétique. De plus, l’alimentation contribue à sa vitalité et à sa fraîcheur évidente.

Le Croate a un chef personnel qui suit son alimentation quotidienne. Ses glucides sont limités au dîner et il ne mange rien après 20 heures, par exemple.

Ses performances sportives sont combinées à un entraînement cardiovasculaire qui implique le vélo, la marche et la natation.

«Il est capable de jouer 120 minutes à haute intensité», a lancé fièrement Vucetic. Sans aucun doute, Luka Modric est un homme prêt à prolonger son séjour sur le terrain.