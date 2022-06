Cristiano Ronaldo : sa mère a connu plusieurs problèmes de santé ces dernières années

À partir de l’édition 2021/22, le Ballon d’Or évaluera ce qui se passe dans la saison d’août à juillet, et non dans l’année civile. Et avec ce changement, Karim Benzema, de ce qu’on a vu jusqu’ici (notamment en UEFA Champions League), s’impose comme le grand favori du Ballon d’Or de France Football.

Le journaliste Tati Mantovani, de TNT Sports Brasil, lui a demandé s’il pensait que des performances comme celle qu’il a signée contre Chelsea le rapprochent du prix du meilleur joueur du monde.

Et le crack français a répondu avec la même classe et catégorie qui le caractérise sur le terrain. «Je ne joue pas au football pour ça, je joue au football ces soirs-là. Puis vient ce qui vient.»

KB9, comme il l’a montré à l’époque aux côtés de Cristiano Ronaldo, n’a jamais vraiment couru après la gloire individuelle. Et cela ne changera pas. Le temps nous dira s’il finira par remporter le Ballon d’Or ou non.

La seule chose certaine est que, peu importe ce que disent ces dynamiques, Karim s’est positionné comme l’un des meilleurs attaquants de tous les temps. Et personne, absolument personne, ne peut s’y opposer.