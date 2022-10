Cristiano Ronaldo : sa femme Georgina Rodríguez relève le plus gros secret de leur amour

Les flammes brûlent toujours entre Cristiano Ronaldo et sa fiancée Georgina Rodriguez, même après toutes ces années. Pour la femme du footballeur, le secret de leur amour est l’entente qui règne dans leur maison avec leurs enfants.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez sont ensemble depuis 2017. Ils partagent une belle famille parfaite de cinq enfants, dont trois sont nés de mères porteuses et les deux plus jeunes, Alana et Bella, sont nés à Rodriguez en 2017 et 2022. Ils se sont tous les deux ouvert sur leurs valeurs familiales à plusieurs reprises, comme la fois où Ronaldo a déclaré qu’il aime sa famille.

«J’ai des millions et des milliards mais la chose la plus importante est la famille», dans une récente interview avec The Mirror, après la mort tragique de son fils nouveau-né. Georgina a également partagé une fois : «L’endroit où je suis le plus heureux est ma maison, avec mes enfants et mon partenaire. Notre maison est notre refuge, notre temple construit avec tant d’amour».