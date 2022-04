Cristiano Ronaldo : sa femme Georgina Rodriguez a ébloui ses fans en montrant…

Pep Guardiola avait une mauvaise relation avec un footballeur avec qui il a coïncidé à Barcelone et à Manchester City.

Pep Guardiola est sans aucun doute l’un des managers les plus influents et les plus stricts du football européen. Cependant, malgré une carrière réussie et un leadership et des méthodes de jeu de renommée mondiale, il existe quelques controverses qui pourraient complètement ternir son image publique.

Yaya Touré est le nom d’un célèbre ex-footballeur ivoirien, qui, bien qu’ayant été sous les ordres de Pep à deux reprises et ayant beaucoup de régularité dans ses équipes, n’a jamais réussi à entretenir de bonnes relations avec le Catalan et a même déclaré se sentir discriminé pour un thème de course.

«Je pensais qu’il était jaloux de moi, il me voyait comme un rival, comme si je lui enlevais la vedette. Il se peut que nous les Africains ne soyons pas toujours traités de la même manière», commentait Yaya Touré en 2018 lors d’un entretien pour France Football

Le joueur africain a fait partie de l’équipe de Barcelone de 2007 à 2010 et lors de ses deux dernières saisons en tant que culé, il était sous les ordres de Pep Guardiola, qu’il a rencontré six ans plus tard lors de son séjour à Manchester City. C’est au cours de cette étape que leur relation s’est complètement détériorée.

Yaya Touré a écrit une lettre à Pep Guardiola

«J’aimerais le voir, j’ai aussi besoin de parler à des gens qui ont une passion pour le football. Je n’ai pas été en contact avec lui parce que je n’ai même pas son numéro de téléphone», a déclaré récemment Touré, qui regrette ses précédentes déclarations sur son ancien entraîneur.

A cet égard, Yaya Touré assure que ses accusations contre Pep Guardiola étaient une erreur et étaient motivées par leur mauvaise relation.En effet, l’ancien joueur lui a écrit une lettre et n’a pas encore reçu de réponse.