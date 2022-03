Cristiano Ronaldo : sa femme Georgina Rodriguez a clairement indiqué la seule chose qui compte pour elle…

Depuis que la nouvelle a éclaté que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez seraient les parents de jumeaux en octobre, le couple a fait l’objet de tous les médias et a été sollicité par de nombreuses marques pour faire la publicité de leurs produits.

Cependant, récemment, après la fureur provoquée par Soy Georgina, il a été possible de constater que le mannequin s’est retiré des réseaux et ne publie des photos que lors d’occasions spéciales. Sans aller plus loin, les dernières histoires que Georgina a partagées sont issues de publications de Cristiano Ronaldo.

Loin des caméras et de l’euphorie du monde réel, Georgina Rodríguez passe le dernier mois de sa grossesse dans la tranquillité de sa maison de Manchester. Avec les quatre enfants de la maison, elle profite du confort de la maison, le mannequin n’a été vu dans aucun espace public depuis début mars.

Les jumeaux arriveront dans la vie de Cristiano et Georgina fin avril, donc la grossesse est dans les dernières semaines et la seule chose qui compte pour Georgina, c’est la famille.

Sur Instagram, on peut vérifier que l’Espagnole a laissé de côté toutes les publications avec les marques et tout le travail qui la liait aux réseaux. Désormais, elle se consacre à prendre soin d’elle-même et de la famille qu’elle a formée avec le footballeur portugais et qui comptera bientôt six membres.

Le cadeau de Cristiano Ronaldo

Malgré le fait que la performance de l’équipe à Manchester United n’ait pas réalisé une grande saison, déjà hors de la Ligue des champions et loin de se battre pour le championnat de Premier League, la continuité de Bicho dans l’équipe ne fait aucun doute.

Désormais, le Portugais est avec son équipe pour disputer les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde et se concentre sur l’arrivée précoce des jumeaux dans sa vie et celle de Georgina.