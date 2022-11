Cristiano Ronaldo révèle que la reine Elizabeth II lui a envoyé une lettre sincère après la mort de son bébé

Le joueur portugais s’est exprimé pour la première fois sur les moments difficiles qu’il a traversés après la mort d’un de ses jumeaux, en avril dernier.

Cristiano Ronaldo, dans la longue interview qu’il a accordée à l’émission Piers Morgan sur Talk TV, a évoqué pour la première fois le moment difficile qu’il a traversé après la mort d’un de ses jumeaux, en avril dernier, ainsi que les problèmes internes auxquels il est confronté avec le conseil d’administration et les coéquipiers de Manchester United.

Dans ses révélations, le footballeur multi-récompensé a mentionné que contrairement au peu d’empathie qu’il ressentait de la part des dirigeants du club anglais, il y avait quelqu’un qui lui témoignait toute son affection après ce qui s’était passé.

L’attaquant portugais a déclaré qu’il était très reconnaissant envers la communauté anglaise pour toutes les manifestations d’affection que lui et sa famille ont reçues après la perte de leur bébé. Selon son récit, tous les messages étaient réconfortants.

«C’est pourquoi je dis que je respecte beaucoup la communauté anglophone, les Anglais, car ils ont été très gentils avec moi … Et à ce moment difficile de ma vie, c’était spectaculaire», a-t-il mentionné.

«La façon dont ils me traitent, moi et ma famille en ces moments difficiles, je devrais dire merci directement à la caméra, ‘Merci à tous les Anglais’», a-t-il déclaré.

Cristiano Ronaldo a pleuré la mort de la reine Elizabeth II

En septembre dernier, lors de l’annonce du décès de la reine Elizabeth II, Cristiano Ronaldo a dédié des mots sincères à sa mémoire, les remerciant pour l’hospitalité qu’ils lui ont réservée tout au long de sa carrière.

«Tout au long de ces années, j’ai ressenti l’amour éternel du Royaume-Uni pour sa reine et à quel point Sa Majesté était et sera toujours importante pour le peuple britannique. Je rends hommage à sa mémoire et pleure cette perte irremplaçable avec le pays que j’ai appris à appeler chez moi. Mes pensées et mes prières vont à la famille royale», a-t-il écrit en légende d’une photo en noir et blanc du monarque.

Kim Kardashian a révélé qu’elle ne voulait pas que le Met Gala soit son premier tapis rouge avec Pete Davidson

Pour Kim Kardashian, la première apparition sur le tapis rouge avec Pete Davidson était très importante, cependant elle ne s’est pas déroulée comme prévu. La mondaine avait d’autres plans pour ses débuts avec son nouveau partenaire lors d’une cérémonie de remise de prix.

Kim Kardashian et Pete Davidson étaient l’un des couples les plus populaires du showbiz, faisant attendre tout le monde pour de nouvelles mises à jour. Cependant, leur nouvel amour a pris fin après que l’acteur se soit rendu en Australie pour enregistrer un film.

A travers le dernier épisode de «Les Kardashian», dont la première a eu lieu ce jeudi 17 novembre, la socialité a révélé que le tapis rouge du Met Gala n’était pas dans ses plans pour être la première avec l’acteur.

Il semblerait que Kim Kardashian ait voulu s’afficher avec Pete Davidson de manière plus détendue et naturelle, pas dans un événement de haute couture.

Dans l’une des scènes où le couple est dans une voiture, Kim Kardashian raconte : «Je voulais vraiment que notre premier tapis rouge, pour moi, soit avec les cheveux bruns. Je voulais que ce ne soit pas un événement de mode.

Avec son humour caractéristique, Pete Davidson a répondu : «Ouais, je voulais avoir du slime aux Nickelodeon Kid’s Choice Awards, mais vous savez, tout le monde.»

Bien qu’elle n’ait pas été comme prévu, Kim Kardashian a beaucoup parlé avec son look pour le Met Gala cette année. La mondaine portait l’une des robes les plus célèbres de Marilyn Monroe, à laquelle elle a causé des dommages irréparables, ce qui lui a valu d’être fortement critiquée.