Cristiano Ronaldo révèle enfin la vérité : «J’ai quitté le Real Madrid parceque…»

Dans le programme El Chiringuito de ce lundi soir, le journaliste Edu Aguirre a fait un rapport sur l’état d’esprit du vestiaire madrilène à une semaine d’une confrontation qu’il juge comme le match de l’année pour le Real, si ce n’est le plus important des dernières années.

«Le vestiaire attend et pense que le Bernabeu doit marquer le premier but. Le Bernabeu et les fans ont le pouvoir de marquer le premier but» a-t-il affirmé, en confirmant que la jauge a été augmentée en vue de ce match à environ 65 000 supporters quand la meilleure affluence a été de 51 000 cette saison contre l’Atletico.

«Depuis le vestiaire, on me raconte quelques clés du match sur le plan élaboré par le Real Madrid face au PSG. Le Real sait que les 20 premières minutes de jeu sont fondamentales dans cette éliminatoire.

Ils me disent aussi que sans Casemiro, Fede Valverde va exercer une pression haute. On me dit que le Real Madrid se prépare à presser haut sur le terrain pour asphyxier le PSG. L’idée est de ne pas les laisser ressortir le ballon», explique le journaliste.

«L’autre clé du match que l’on me raconte, et elle m’a surpris, c’est que le but de Mbappé au match aller va permettre au Real Madrid de prendre plus de risques.

En étant reparti avec un 0-0, peut-être que le Real n’aurait pas les mêmes intentions d’aller chercher le PSG. Ça peut mal se passer, oui, ils vont prendre plus de risques, oui, mais ça peut aussi bien se passer», a-t-il conclu.