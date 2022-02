Cristiano Ronaldo regrette : l’attaquant portugais a gaspillé des millions à New York

Le joueur qui est revenu à Manchester United retrouve son niveau et s’amuse de plus en plus avec Los Diablos Rojos. Il y a quelques semaines, on parlait qu’il pourrait aller au Real Madrid, mais il semble que finalement ce ne sera pas comme ça. Malgré ses journées difficiles, lorsqu’il arrive chez lui, Cristiano Ronaldo trouve une famille chaleureuse qui l’accompagne.

Mais Ronaldo a aussi ses secrets et, à cette occasion, celui qui a été révélé au grand jour est presque oublié. L’attaquant de Manchester United a toujours participé à des campagnes publicitaires, des événements et a exposé son image tout au long de ces années.

Mais cette fois, comme l’agresseur a également investi dans l’immobilier, il a mauvaise mémoire. L’ancien du Real Madrid a acheté un appartement dans la Trump Tower, mais quand il s’est agi de le vendre, Cristiano Ronaldo a dû le faire pour moins de la moitié de son coût réel.

L’attaquant qui est revenu porter le maillot United avait déboursé 18 millions de dollars pour cet appartement situé sur la Cinquième Avenue à New York.

Cependant, pour diverses raisons, cet endroit perdait de la valeur et lorsque Ronaldo a décidé de s’en débarrasser, il a dû le faire pour 7,25 millions de dollars.

Des endroits comme la propriété que Cristiano Ronaldo avait obtenue nécessitent des soins constants et bien que le joueur l’ait utilisé, il n’y a pas passé beaucoup de temps, ce qui l’a amené à déterminer sa vente afin de ne pas continuer à dépenser de l’argent pour l’entretien de la propriété.

L’avenir de Cristiano Ronaldo

Le joueur connaît de meilleurs jours à Manchester United, mais cela n’enlève rien à son possible retour au Real Madrid.

Car si le footballeur n’arrive pas à s’améliorer, il n’hésitera pas à passer les dernières années de sa carrière chez les Merengue.

Bien que sa relation avec Ralf Rangnick ne soit pas la meilleure, tout n’est pas mauvais. Cependant, certaines des attitudes de Ronaldo lorsqu’il n’était pas satisfait du jeu ont eu une influence.