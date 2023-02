Cristiano Ronaldo réfute les critiques : «Ces pieds valent un milliard d’euros…»

McKennie a partagé une curieuse histoire de la période où il partageait un vestiaire avec les Portugais, à la Juventus.

Eston McKennie a partagé un vestiaire avec Cristiano Ronaldo, à la Juventus, entre 2020 et 2021, et partagé, ce mercredi, un dessin animé historique qu’il n’a jamais oublié.

Alors qu’il s’apprêtait à être officiellement présenté en renfort pour Leeds United, l’international nord-américain critiquait les pieds du Portugais… qui tenait à lui répondre au pied de la lettre.

«J’ai une histoire à propos de Ronaldo. Il se faisait masser, et je passais devant lui et j’ai dit ‘Oh mon Dieu. Tes pieds sont horribles, horribles’. Il a répondu ‘Mon ami, ces pieds valent un milliard d’euros’ Et j’ai dit ‘Tu as raison, respect», a-t-il tiré.