Cristiano Ronaldo refuse d’y croire : l’attaquant surpris par ce que vient de dire Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez entretiennent une relation amoureuse depuis quelques années et avec deux filles en commun, malgré les supposées rumeurs de crise, ils ont tenté de faire avancer leur famille élargie.

Cristiano et La Jaca entretiennent une relation étroite, car, comme tout couple, ils ont des hauts et des bas, mais ils sont complices et se racontent toutes leurs peurs, leurs illusions et leurs désirs.

Cependant, l’athlète portugais ne s’attendait pas à ce que sa femme se soit ouverte de manière aussi spontanée à travers une interview publique.

Le crack était sans voix quand il a vu comment la mère de ses filles racontait des choses très privées à leur sujet, l’une d’entre elles était le fils qu’elles avaient perdu, une perte qui était sans aucun doute l’un des pires moments qu’elles aient eu dans leur vie.

C’est ainsi que Ronaldo n’arrive pas à croire ce que vient de raconter Georgina, puisqu’il s’est rendu compte que malgré le temps, sa compagne n’a pas encore réussi à assimiler la perte de son fils et c’est quelque chose qui l’inquiète énormément, alors qu’il a envie de faire quelque chose pour l’aider, il ne veut pas penser que c’est toujours aussi grave quand il prouve le contraire, mais il le respecte totalement.

De cette façon, la femme d’affaires a clairement indiqué que la perte d’un de ses jumeaux l’a marquée à jamais, car c’est une mort qu’elle a dû affronter avec une grande douleur malgré l’amour et le soutien de Cristiano, ses enfants, famille et amis.

Cristiano Ronaldo a vu comment Georgina a réussi petit à petit tous ses projets d’entreprise. Même à partir de ce moment terrible, il a donné plus de valeur à sa famille qu’aux choses matérielles :

«Je suis une personne très chanceuse, j’ai un homme qui m’aime, des enfants adorables et une mère qui m’a appris tout ce que je sais. Je me sens satisfait de ce que je fais et de ce que j’ai».