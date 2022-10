Cristiano Ronaldo refuse d’expliquer le contrat de la Juventus au tribunal

L’ancien coéquipier comprend la frustration de CR7, mais laisse également une garantie.

Moins d’une semaine après que Cristiano Ronaldo a quitté la pelouse d’Old Trafford avant le coup de sifflet final, lors du duel contre Tottenham (2-0), Erik ten Hag a déjà permis à l’as portugais de revenir à l’entraînement de l’équipe, mais même pas la question n’est plus à l’ordre du jour en Angleterre. Rio Ferdinand est parti, ce mardi, à la défense de son ancien coéquipier, mais a également tenu à souligner qu’il condamne l’attitude de Ronaldo.

«Avec quelqu’un comme Cristiano, si vous communiquez sur ce que sera la saison pour lui, étant donné qu’il était le meilleur buteur la saison dernière, que se passera-t-il? Ten Hag lui a dit qu’il jouerait cinq minutes ici ou là, ou Ai-je dit lui que je voulais qu’il soit numéro 9 ? Ou est-ce que je lui ai dit que j’allais être un remplaçant pour Martial et Rashford ?», a commencé par interroger Ferdinand, sur le podcast Vibe with FIVE, poursuivant.

«Si cette conversation avait eu lieu, je ne pense pas que nous verrions cette réaction contre Tottenham, quand il quittera le terrain cinq minutes avant la fin. Réalisez une chose. Je ne pardonne pas cela.

Je ne pardonne pas que Cristiano soit parti et a laissé cinq minutes à jouer à ses coéquipiers. Si j’avais été dans ce vestiaire, j’aurais dit : “Allez, c’est pas bien”. Mais ce que je dis, c’est que nous devons considérer ce qui l’a amené à ce point», a conclu l’ancien international anglais et joueur de Manchester United.