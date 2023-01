Cristiano Ronaldo reçoit le brassard de capitaine contre le PSG de Messi

Cristiano Ronaldo sera, selon toute vraisemblance, le capitaine de l’équipe combinée entre Al Nassr et Al Hilal, appelée Riyadh ST pour affronter le Paris Saint-Germain lors du match amical du 19 janvier.

CR7 a reçu un brassard et un maillot de jeu de Turki Al-Sheikh, propriétaire d’Almeria et responsable des activités culturelles en Arabie saoudite. Le match marquera les débuts du joueur portugais sur le sol saoudien et aura tous les projecteurs car il s’agit de retrouvailles avec Lionel Messi.

La rencontre, un engagement commercial du club parisien qui aurait dû avoir lieu il y a un an, aura lieu à Riyad le 19 janvier. Le PSG se rendra à Doha le 17 janvier puis direction la capitale saoudienne pour le match au King Stade Fahd. Il fait partie du festival Season Riyadh, un événement culturel et sportif dans la capitale saoudienne.

Quant au championnat, Cristiano Ronaldo fera ses débuts pour Al Nassr le 22, face à Al Ettifaq, lors de la 14e journée du championnat saoudien, après avoir purgé les deux matches de suspension qu’il a ramenés d’Angleterre.