Cristiano Ronaldo : quelle est la plus grosse perte de tous les temps du footballeur

Après les annonces d’un éventuel transfert de Sergio Ramos vers le football aux États-Unis, tout ce que Pilar Rubio laisserait de côté pour garder la famille unie et accompagner le défenseur espagnol est devenu connu.

Cependant, il n’est pas si facile de laisser la vie de côté pour vivre dans un pays avec une autre langue, d’autres coutumes et sans obligations professionnelles à respecter. Les collaborations de Pilar Rubio dans El Hormiguero et ses productions en tant que mannequin occupent une grande partie de sa routine.

Ce qui a alerté le monde sur une éventuelle crise du couple, c’est que Pilar Rubio a assisté au défilé Givenchy sans Sergio Ramos. Les Espagnols avaient déjà été vus ensemble dans les Louis Vuitton respectifs.

Ce qui aurait pu arriver, c’est que le footballeur espagnol se concentre sur le match que le Paris Saint Germain jouera contre le Real Madrid aujourd’hui. Et rester concentré serait le plan de Ramos de se rendre à Madrid le lendemain.

Seule, Pilar Rubio a captivé toutes les caméras de l’événement à Paris et avec sa tenue rouge elle a été une grande star de la nuit française. Ce qu’il espère désormais, c’est qu’avec une victoire du PSG, Ramos revienne sans gêne et avec la possibilité de retrouver le terrain de jeu et de reprendre sa vie habituelle.

La possibilité de Sergio Bouquets

Le défenseur espagnol tentera de retrouver le terrain de jeu lors du duel du PSG contre le Real Madrid et de boucler la rencontre dans une bonne condition physique. Après des blessures à répétition, il a été exclu de l’équipe qui attendait l’arrivée d’un leader à Paris.

S’il retrouve son niveau, il pourrait envisager de continuer au PSG et donc poursuivre avec Pilar Rubio et les enfants de la cité française. Situation qui permettrait à la présentatrice espagnole de poursuivre ses engagements professionnels.